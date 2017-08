Generalsekretär Michael Köhn verlässt BUD

Generalsekretär Michael Köhn wechselt nach 18 Jahren in der Kantonalen Verwaltung zur Wirtschaftskammer Baselland. Köhn wolle sich in seinem 50. Lebensjahr neu orientieren und beruflich eine neue Herausforderung annehmen, heisst es in einer Mitteilung der BUD vom Dienstag. Bei der Wirtschaftskammer wird Köhn Leiter der KMU-Förderung im Rang eines stellvertretenden Direktors und Mitglied der Geschäftsleitung, wie bei der BUD zu erfahren war.

Köhn hatte 2006 die Leitung des Generalsekretariats bei der BUD übernommen. Zuvor war er während sieben Jahren Leiter der Abteilung Kommunikation der BUD gewesen. (dou/sda)