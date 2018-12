Handgranatenfund

Am Freitagvormittag wurde bei Grabungsarbeiten im Unteren Schlipfweg in Weil am Rhein ein verdächtiger Gegenstand, ähnlich einer Handgranate aufgefunden. Die Arbeiten wurden sofort eingestellt und das Polizeirevier Weil am Rhein verständigt.

Da hiernach auch weiterhin der Verdacht auf eine alte Handgranate bestand, wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzugezogen. Tatsächlich handelte es sich um eine alte Kugelhandgranate deutscher Bauart aus dem Ersten Weltkrieg. In der Granate waren keine Explosivstoffe mehr vorhanden.