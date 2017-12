Handtaschenräuber greift 82-Jährige an

Ein Handtaschenräuber hat am Stephanstag in Birsfelden zugeschlagen: Gegen neun Uhr am Morgen schlug er in der Turnerstrasse einer 82-jährigen Frau unvermittelt ins Gesicht und flüchtete mit der Tasche, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Diese sucht nun Zeugen. (dou/sda)