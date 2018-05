Integrationsvorlehre startet startet im Sommer

Junge Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene können ab Sommer im Kanton Baselland mit einer einjährigen Integrationsvorlehre starten. Die Ausbildung erfolgt in handwerklichen und technischen Berufen sowie im Dienstleistungssektor. Die jungen Erwachsenen werden an drei Tagen im Lehrbetrieb arbeiten und gehen an zwei Tagen in die Schule. Dort stehen Deutsch, berufliche Sprache, Berufskunde und Arbeitskultur auf dem Programm, wie es in einer Mitteilung der Baselbieter Regierung vom Dienstag heisst.

Die Lehrlinge sollen in einem Jahr den Anschluss an eine berufliche Grundausbildung schaffen. Damit dieses Ziel erreicht wird, werden diese Vorlernende und ihre Betriebe von einem Coach begleitet. Die gesamte Ausbildung soll mit einem eidgenössisch anerkannten Abschluss beendet werden.

Die Integrationsvorlehre ist ein vierjähriges Programm des Bundes, der das Projekt mitfinanziert. Dem Kanton Baselland wurde ein Kontingent von 30 Plätzen zugesprochen, wie Beatrice Ledergeber, Leiterin Berufsintegration, auf Anfrage sagte. Ab dem Schuljahr 2019/20 wird die Integrationsvorlehre auch Erwachsenen bis 35 Jahren angeboten. Später soll die Integrationsvorlehre an einer Gewerblich-industriellen Berufsfachschule durchgeführt werden. (kha/sda)