Junger Quadfahrer verursacht Selbstunfall

Auf der Hemmikerstrasse in Ormalingen kam es am Donnerstagabend zu einem Selbstunfall eines Kleinmotorfahrzeuglenkers, welcher dabei verletzt wurde. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 18-jährige Lenker des Kleinmotorfahrzeuges (Quad) auf der Hemmikerstrasse in Richtung Hemmiken. Nach einer Linkskurve verlor der Lenker aus noch nicht restlos geklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug und stürzte.

(rvr)