Kollision zwischen Lieferwagen und Personenwagen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 71-jährige Lenker eines Lieferwagens auf dem Haldenweg in Richtung Rheinfelderstrasse. Bei der Verzweigung Haldenweg / Rheinfelderstrasse missachtete er die Vortrittsregelung und kollidierte seitlich- frontal mit einem vortrittsberechtigten Personenwagen, welcher von links herkommend in Richtung Sissach fuhr, wie es in der Mitteilung der Polizei heisst.

Die 14-jährige Beifahrerin des Personenwagens wurde beim Unfall verletzt und musste mit der Sanität in ein Spital gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall beschädigt und mussten durch ein Abschleppunterneh-men abgeschleppt werden. (BaZ)