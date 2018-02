Kraftstoff lief in den Rhein

Aus einem angelegten Boot bei Weil am Rhein (D) ist am Sonntagnachmittag rund ein Liter Kraftstoff in den Rhein ausgelaufen. Gegen den Bootsbesitzer wird wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung ermittelt.

Eine Spaziergängerin hatte einen grösseren Ölfilm auf dem Wasser beim Yachthafen entdeckt, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte. Zum Auslaufen des Kraftstoffs geführt hatte gemäss ersten Erkenntnissen eine defekte Einspritzpumpe sowie Nachlässigkeit. Der Defekt sei dann sofort behoben worden. Die Feuerwehr habe keine weiteren Massnahmen ergreifen müssen. (sda)