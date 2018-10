Lastwagen fährt Basilisken-Brunnen um

Am Montagabend fuhr ein ausländischer Lastwagenfahrer zuerst den Verkehrsteiler an der Hammerstrasse/Riehenstrasse um und anschliessend den Basilisken-Brunnen am Clarahofweg, wie die Basler Polizei mitteilt.

Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, verliess er die Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen.