Mann auf offener Strasse verprügelt

In Lörrach (D) wurde ein 26-jähriger Mann am Sonntagmorgen Opfer eines Angriffs. Gegen 5.30 Uhr sei er gegenüber dem DB-Store am Bahnhof von zwei Personen zusammengeschlagen worden, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Die Täter hätten noch auf das bereits am Boden liegende Opfer eingeschlagen.

Als eine Frau, die Zeugin der Tat war, um lautstark um Hilfe schrie, liessen die Täter von ihrem Opfer ab und entfernten sich zu Fuss. Die mutmasslichen Täter seien dann kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestellt und kontrolliert worden.

Die Zeugin sei allerdings in der Zwischenzeit mit einem Auto davon gefahren. Die Polizei braucht sie jedoch zur Klärung der Tat. Die Frau wird daher gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach zu melden.