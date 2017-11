Mit zwei Kilo Heroin in der Stossstange vor Grenze erwischt

Über zwei Kilogramm Heroin hatte ein Iraner im Auto, als er am 9. November frühmorgens am Grenzübergang Weil am Rhein (D)-Friedlingen von deutschen Beamten kontrolliert wurde. Er wollte nach Basel einreisen, um Verwandte in der Schweiz zu besuchen, wie die deutsche Polizei am Montag mitteilte.

Der Stoff war in der Stossstange des Fahrzeugs mit holländischen Kontrollschildern versteckt. Ein Drogenspürhund fand den in mehrere Päckchen verpackten Stoff. Der 31-jährige Schmuggler war alleine unterwegs. Er wurde festgenommen. (dou/sda)