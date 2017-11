Motorradfahrer stirbt bei Sturz am Hauenstein

Tödliche Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Mittwochnachmittag in Langenbruck erlitten. Er kam möglicherweise wegen eines vor ihm fahrenden Autos zu Fall und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Dort erfasste ihn ein entgegenkommendes Auto.

Der 55-jährige Motorradlenker war von Waldenburg her auf der Oberen Hauenstein-Passstrasse in Richtung Balsthal unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Kurz nach 14 Uhr verunfallte er auf der Höhe der Schönthalstrasse. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Polizei erklärt sich den tödlichen Sturz nach ersten Einschätzungen so, dass der Motorradfahrer die Herrschaft über seinen Töff verlor, als das Auto vor ihm abrupt bremste. Dieses Auto, das der entgegenkommende Automobilist laut einem Polizeisprecher gesehen hatte, hat jedoch nach dem Unfall nicht angehalten. Nun wird dessen Lenker gesucht, ebenso weitere Zeugen. (dou/sda)