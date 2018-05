Na?chtlicher Einbruch in Fahrradgescha?ft

In der Nacht auf Montag erhielt die Kantonspolizei Aargau via Polizeinotruf 117 die Meldung, wonach eine Viertelstunde vorher bei einem Fahrradgescha?ft in Rheinfelden Personen weggerannt seien. Rasch ru?ckten Patrouillen der Kantonspolizei und des Grenzwachtkorps aus. Nach 6 Minuten waren die ersten Einsatzkra?fte vor Ort und stellten einen veru?bten Einbruchdiebstahl fest.

Die Fahndung nach der unbekannten Ta?terschaft wurde eingeleitet, verlief aber in der Nacht ohne Erfolg. Die Einbrecher verschafften sich auf der Geba?uderu?ckseite gewaltsam Zugang zum Velolager und es gelang ihnen, mehrere Fahrra?der und auch Bekleidungsartikel zu entwenden. Der Deliktsbetrag du?rfte sehr hoch sein, nach ersten Erkenntnissen u?ber 100'000 Franken.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Kla?rung der Straftat aufgenommen. Sie pru?ft auch Zusammenha?nge mit einem a?hnlich gelagerten Einbruchdiebstahl, welcher am 22. Mai 20108 in Kleindo?ttingen, bemerkt worden ist.