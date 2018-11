Neuer Leiter für Messen und Märkte

Manuel Staub tritt am 13. Dezember 2018 seine Stelle als neuer Leiter der Fachstelle Messen und Märkte an. Er ist somit in der Abteilung Aussenbeziehungen und Standortmarketing des Präsidialdepartements des Kantons Basel-Stadt tätig. Zuvor war er Geschäftsführer der Pfadibewegung Schweiz. Mit Manuel Staub konnte ein fast nahtloser Wechsel mit dem bisherigen Leiter Daniel Arni durchgeführt werden. Nachdem Daniel Arni fast elf Jahre die Fachstelle leitete, tritt er nun Anfang Dezember eine Stelle als neuer Leiter der Allmendverwaltung des Kantons Basel-Stadt an. (cj/sda)