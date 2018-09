Rentner bei Brand schwer verletzt

In der Waldshuterstrasse kam es am Nachmittag in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brandfall. Dabei wurde ein Hausbewohner schwer verletzt, wie die Basler Polizei mitteilte. Anwohner verständigten die Rettungsdienste, weil sie eine starke Rauchentwicklung von einem Balkon aus festgestellt hatten.

Ein Hausbewohner alarmierte die Nachbarn, damit sich diese in Sicherheit bringen konnten. Kurze Zeit später waren die Polizei und die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt vor Ort. Die Hausbewohner, welche die Liegenschaft nicht schon verlassen hatten, wurden evakuiert. Bei der Brandbekämpfung stellte die Feuerwehr im 3. Stock der Liegenschaft einen reglos am Boden liegenden Mann fest.

Dieser musste längere Zeit durch die Notärztin und die Rettungssanitäter reanimiert werden. Der lebensgefährlich verletzte Mann, ein 84-jähriger Hausbewohner, wurde in die Notfallstation eingewiesen, wie weiter in der Mitteilung steht. Eine Mutter und ihr kleines Kind wurden kurzzeitig durch die Sanität betreut, mussten jedoch nicht in Spitalpflege verbracht werden. Die Anwohner konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das Feuer war offensichtlich in der Wohnung des 84-Jährigen ausgebrochen, meldet die Polizei. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Waldshuterstrasse musste während den Rettungsarbeiten gesperrt werden.