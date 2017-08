Rentner in Basel ausgeraubt

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag in Basel einem Rentner die Einkauftasche geraubt. Der 80-Jährige stürzte dabei in eine Rabatte, blieb aber unverletzt.

Der Rentner war kurz nach 3 Uhr früh auf dem Weg nach Hause in der Gasstrasse im St. Johann-Quartier von einem Mann angesprochen worden. Dieser wollte ihn an seinen Wohnort begleiten, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte. Den Mann hatte der Rentner zuvor in einem Café gesehen. Als der Rentner das Angebot ablehnte, entfernte sich der Unbekannte.

Kurze Zeit später wurde der 80-Jährige von hinten zu Boden gestossen. Der Täter raubte ihm die Einkauftasche und flüchtete. Zwei Passanten eilten dem Rentner zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Eine Fahndung blieb erfolglos. (dou/sda)