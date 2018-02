Rentnerin in Basel ausgeraubt

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einer Frau in Basel die Handtasche geraubt. Die 84-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Mann hatte die Rentnerin gegen 16.20 Uhr im Eingangsbereich von Liegenschaften an der Sempacherstrasse im Gundeldingerquartier unvermittelt angestossen, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Freitag mitteilte. Dabei stürzte die Frau zu Boden. Der Täter flüchtete in der Folge in Richtung Bahnhof SBB. (rvr/sda)