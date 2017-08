Schweizer Ladendiebin auf frischer Tat ertappt

Ein Ladendetektiv eines Warenhauses in Lörrach hat eine Schweizerin beim Klauen erwischt. Die 51-jährige Frau wurde angezeigt und musste auf Geheiss der Staatsanwaltschaft eine Kaution von 800 Euro hinterlegen.

Bevor die Ladendiebin im Warenhaus auf frischer Tat ertappt wurde, hatte sie am Donnerstagnachmittag in der Lörracher Innenstadt schon diverse andere Läden heimgesucht, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mitteilte. Die Polizei stellte bei der Frau gestohlene Waren im Wert von insgesamt 500 Euro sicher. (dou/sda)