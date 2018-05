Torsten Schwede neuer Vizerektor Forschung der Uni

Der promovierte Chemiker und Strukturbiologe Schwede tritt das Amt am 1. August an, wie die Uni am Donnerstag mitteilte. 1967 geboren, war er 2001 als Assistenzprofessor zum Biozentrum der Uni Basel gestossen. Seit 2014 verantwortet er die zentrale Infrastruktur für Scientific Computing der Uni.

Er wird Nachfolger von Edwin Constable, der sich nach sieben Amtsjahren wieder Forschungen im Departement Chemie zuwendet. Constable verlässt das Rektorat der Universität Basel vorzeitig. Als Grund werden Forschungsvorhaben genannt, die 2018 anlaufen müssen, damit sie vor seiner Pensionierung abgeschlossen werden können. (amu/sda)