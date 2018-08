Velofahrer verunfallt

Ein Velofahrer verunfallte am Montagabend in Oberwil. Der Mann wurde dabei verletzt, wie die Baselbieter Polizei mitteilt.

Laut der Mitteilung fuhr der 56-jähriger Velofahrer von der Allschwilerstrasse her in den Kreisverkehrsplatz und beabsichtigte diesen in Richtung Biel-Benken wieder zu verlassen. Dabei stürzte der Fahrradlenker. Beim Sturz verletzte sich der Mann und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.

Gemäss Aussagen des Velofahrers wurde er durch ein unbekanntes Fahrzeug, welches ebenfalls von der Allschwilerstrasse in den Kreisverkehrsplatz einfuhr, touchiert. Der Unfallhergang ist noch nicht restlos geklärt.

Die Polizei sucht Zeugen.