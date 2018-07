Zwei mutmassliche Strassenräuber gefasst

Die beiden Kriminaltouristen sitzen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Nach einem Tipp wurde das Duo festgenommen, als es in einem Taxi in der Innerstadt unterwegs war. Nun wird abgeklärt, ob den beiden noch weitere Delikte anzulasten sind.

Bei den Tatverdächtigen handelt sich um einen 24-jährigen Franzosen und einen noch nicht identifizierten ausländischen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. (amu/sda)