25 Ster Holz in Brand

In Reigoldswil gerieten 25 Ster Holz in Vollbrand, wie die Polizei mitteilt. 25 Ster entsprechen 25 Kubikmeter. Das Holz fing am Montagabend unterhalb der Horniflueh Feuer. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Baselbieter Polizei stand der Stapel von Holzstämmen bereits in Vollbrand, wie es in der Mitteilung heisst. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Bäume verhindern.

Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. (ens)