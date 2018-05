34 Rotlicht-Bussen in 90 Minuten

Die Baslerbieter Polizei hat am Dienstagabend auf der Autobahn A2 eine Verkehrskontrolle durchgeführt und damit überprüft, ob die Autofahrer die Lichtsignale beachten. Anlass waren Elektrounterhaltsarbeiten im Schweizerhalletunnel.

Dafür werden jeweils der erste und zweite Überholstreifen gesperrt. Während des Einrichten dieser Baustelle habe die Polizei am Dienstagabend zwischen 21.00 Uhr und 22.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen insgesamt 34 Übertretungen wegen Missachten des Rotlichts verzeichnet, heisst es in einer Mitteilung.

Die Baselbieter Polizei warnt, dass das Missachten von Lichtsignalanlagen zu einem erhöhten Unfallrisiko führt. Mit der Beachtung der Signale werde ein wichtiger und aktiver Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an. (amu)