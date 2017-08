34-Jähriger im Laufental erschossen

Am Montagvormittag kam es im Laufental zu einem Tötungsdelikt. Dabei wurde eine Person getötet. Die Polizei konnte eine der Tat dringend verdächtigte Person festnehmen.

Nach ersten Erkenntnissen der Baselbieter Polizei wurde in der «Region Laufental» am Montag ein 34-jähriger Schweizer erschossen. Wo die Tat erfolgte, kommunizierte die Polizei nicht. Die Meldung sei bei der Polizei ca. um 11 Uhr eingegangen, hiess es lediglich auf Anfrage. Nur rund zwei Stunden später hat die Polizei einen mutmassliche Täter festgenommen. In welcher Beziehung der 55-jährige Schweizer zum Opfer stand, wollte oder konnte die Polizei nicht sagen.

Der genaue Hergang des Tötungsdelikts sein noch weitgehend offen und «Gegenstand von laufenden Ermittlungen» heisst es in der Mitteilung. Zum Ermittlungsstand könne man daher «bis auf Weiteres keine Angaben» machen. (amu)