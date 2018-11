A-Rex greift den Hagnau-Tunnel an

Der A-Rex der Firma Aregger AG ist der ganze Stolz von Rückbauchef Franz Muri und grösser und brachialer als sein Vorbild Tyrannosaurus Rex, der gefährlichste Saurier der Urzeit. «Unsere Eigenentwicklung – der weltweit grösste Rückbaubagger der Welt», schwärmt Muri. 300 Tonnen bringt der Koloss aus der Schweiz auf die Waage und säuft Diesel wie ein Saurier Wasser: 90 Liter die Stunde.

Zwei weitere, etwas kleinere Gefährte dieser Art sind beim Hagnautunnel – dem rund 100 Meter langen Röhrenabschnitt unter dem Bahndamm beim St. Jakob – aufgefahren und brechen im Tagbau das düstere Portal ab, das an die dunklen Betongewölbe der Autobahnen von Genua erinnert. «Der Raum, der dem Verkehr im Tunnel Hagnau zur Verfügung steht, entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und Normen. Es ist ein Unfallschwerpunkt», begründet Hanspeter Hofmann, Leiter des Erhaltungsprojekts Schänzli, den Eingriff.

Im Jahr 1856, als man die Brücke über die Birs und den Damm nach Muttenz erstellte, wurde der querende Weg zu einer Strasse ausgebaut. Immer wieder musste dann das Hagnau-Portal für den Individualverkehr geweitet und abgesenkt werden, zuletzt 1976 beim Bau der T18, der Autobahn aus dem Birstal. Jetzt, im Jahr 2018, ein weiteres Mal, um drei vollen Fahrspuren unter den inzwischen sieben SBB-Gleisen Platz zu bieten. Damit wird der Unfallschwerpunkt vor dem Abzweiger Muttenz Nord entschärft.

Umfangreiche Vorarbeiten

Ursprünglich wollten die Planer Stück für Stück, Betonplatte für Betonplatte heraustrennen und abführen. Dann aber zeigten neue Berechnungen, dass es mit dem 757 PS starken A-Rex und seinen zwei «Kollegen» schneller geht. Und Zeit ist Geld auf der am stärksten befahrenen Autobahn der Schweiz. Um dem A-Rex das Arbeiten überhaupt zu ermöglichen, wurde der Damm unter den Geleisen bis auf die Tunneldecke abgetragen und in Nachtstunden die sieben SBB-Strecken über provisorischen Stahlbrücken geführt. Es wurden links und rechts der Tunnelwände Bohrpfähle versenkt und seitlich viele Bohranker gesetzt, um die Baugrube zu sichern.

So ist A-Rex am Wochenende erstmals aufgekreuzt und hat viele Schaulustige auf den installierten Hilfsbrücken angelockt, vorab die von den Firmen Aregger AG und Stabag AG angestellten Väter mit ihren Kindern, die den aussergewöhnlichen Auftritt «ihres» Sauriers sehen wollten. Wie Zolli-Besucher vor den Gehegen standen sie auf den Baugerüsten.

Die Röhre Richtung Delémont musste dafür vollständig gesperrt werden und heute Montag für den Berufsverkehr wieder frei sein. Den Morgentermin einzuhalten gleicht einer logistischen Meisterleistung.

Gut fünf Stunden dauern nämlich jeweils die Auf- und Abbauarbeiten des selbstaufbauenden Baggers bis er den Motor anwerfen kann. Stahlplatten müssen vor ihm wie Palmzweige ausgelegt werden, damit die zwei Meter hohen Raupenkasten die Fahrbahn nicht beschädigen. Stets ist eine mobile Werkstatt mit Schichtarbeitern vor Ort, um den Dauerbetrieb der Bagger übers Wochenende sicherstellen zu können.

Deadline um Mitternacht

A-Rex, das Schweizer Sackmesser aller Bagger, knackt dann die Betonwände wie ein Büchsenöffner und quetscht den Beton – insgesamt 5000 Kubikmeter – aus den Armierungseisen heraus. Liegt genügend Abbruchmaterial auf der Fahrbahn, rücken Schiebebagger vor und drücken die Betonbrocken zu den Tunnelausgängen. Erst dort werden sie auf die Lastwagen verladen. «So kann A-Rex weiter arbeiten, und wir gewinnen Zeit», sagt Johannes Wegscheider von der Firma Strabag. Diese hat den Zuschlag für den Bauabschnitt Hagnau-Tunnel erhalten. Um Mitternacht – «unsere Deadline», so Projektleiter Hanspeter Hofmann – werden die Abbrucharbeiten gestoppt, der Bagger zurückgebaut, es wird geputzt und die Fahrbahn inspiziert, bis diese um 5.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Mindestens noch am nächsten Wochenende muss die Röhre Richtung Delémont für die Arbeiten gesperrt werden.

Ein Ärgernis bleibt teilweise die Beschriftung der nächtlichen Umleitungen – vor allem für Autofahrer, die irgendwo in Basel auf die A2 fahren und beabsichtigen, ins Birstal zu fahren. Normalerweise werden sie in die Gegenröhre, in den Schänzlitunnel, umgeleitet. Doch es kommt vor, dass auch diese Zufahrt gesperrt wird. Die nächste Ausfahrt, um ins Birstal zu gelangen, ist dann Pratteln. Es sei schwierig, rechtzeitig in einer Nacht alle Ein- und Ausfahrten zu beschriften und nichts zu vergessen, entschuldigt sich Hofmann. Zudem gelte die Prämisse, die Autofahrer lieber auf die Autobahn zu leiten, statt ins untergeordnete Verkehrsnetz zu führen.

Die Röhren Hagnau-Tunnel und Schänzli-Tunnel Richtung Delémont sollten bis im Winter 2021 komplett instand gestellt sein. Der Verkehr dürfte schon anfangs 2021 wieder normal geführt werden können. (Basler Zeitung)