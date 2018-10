Alkohol am Steuer

Am Sonntagabend verursachte ein Autofahrer in alkoholisiertem Zustand, in der kantonalen Autobahn A22, in Fahrtrichtung Basel, einen Selbstunfall. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Baselbieter Polizei mitteilt.

Gemäss der Polizei fuhr der 68-jährige Autofahrer, aus Richtung Sissach kommend, in der kantonalen Autobahn A22 in Liestal Richtung Basel. Dabei geriet er, aus bisher nicht geklärten Gründen, an den rechten Fahrbahnrand und kollidierte dort seitlich mit der Leitplanke.

Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.

Ein beim Lenker durchgeführter Alkoholtest fiel positiv aus. Er musste seinen Führerausweis abgeben und wird verzeigt. Das massiv beschädige Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (ens)