Anwalt für den Journalismus

Als ich am vergangenen Samstagmorgen mein Handy einschaltete, hatte Martin Wagner schon zwei Mal versucht, mich zu erreichen, bis ich dazu kam, ihn zurückzurufen. Am Telefon ein glänzend gelaunter Martin, der mir von zwei Beschwerden berichtete; unter anderem ging es um verschiedene Artikel in der BaZ, die wie so oft mächtige Kreise in Rage gebracht hatten, und Martin, unser Anwalt, hatte zu vermitteln. Er wog ab, machte Vorschläge, kritisierte und verteidigte, schätzte ein, bald schien alles gelöst, und wir lachten, plauderten noch ganz kurz, dann war die Sache erledigt. Martin flog weiter. Mir fiel auf, wie aufgeräumt, wie strahlend er wirkte, dann verabschiedeten wir uns. Niemand dachte etwas Böses, keiner von uns konnte ahnen, dass man sich zum letzten Mal gesprochen hatte.

Etwa 24 Stunden später war Martin tot. Erschossen von einem Nachbarn, einem Wahnsinnigen, einem Tollwütigen. Martins drei Kinder, die vor wenigen Monaten ihre Mutter verloren hatten, stehen nun auch ohne ihren Vater da. Es ist vielleicht das Schlimmste, was sich Martin in dunklen Stunden auszumalen pflegte: dass er nach dem Tod von Sandra, seiner Frau und der Mutter seiner Kinder, diese vor der Zeit, zur Unzeit verlassen müsste. Wenig, so schien es mir, beschäftigte ihn mehr: «Was passiert, wenn ich nicht mehr da bin?», und er erzählte mir, wie ungern er seither verreiste, vor allem mit dem Flugzeug, – aus Angst, es könnte ihm etwas zustossen, denn vor allem seine jüngste Tochter, ein Mädchen von neun Jahren, so sagte er mir, bräuchte ihn noch ein paar Jahre.

Diese Jahre bekam sie nicht. Wenn ich an seine Kinder denke, schnürt sich der Hals zusammen, es kommt der Drang auf, zu weinen. Es tut mir so unendlich leid.

Martin Wagner war unser Anwalt, und er hat die Basler Zeitung seit Jahren in vielen, vielen Fällen verteidigt und vertreten, fast immer mit jener Mischung von spielerischer Aggression, Entschlossenheit und Effizienz, wie man sie sich als Klient nur wünschen kann.

Selten hat er sich geirrt, fast immer gewonnen. Wenn wir einen Fehler gemacht hatten, der sich nicht so leicht korrigieren liess, gab er guten Rat und brachte Lösungen vor, die grösseren Schaden von uns abwendeten. Waren wir zu Unrecht ins Visier geraten, kämpfte er wie ein Löwe. Ich kenne keinen Menschen, der so brutale, einschüchternde, elegante und scharfsinnige Abmahnungen zu formulieren verstand: Wer ihn als Gegner hatte, musste sich vorsehen, wer ihn, wie wir, seit Jahren auf seiner Seite wusste, genoss einen anwaltlichen Schutz wie kaum ein anderer in diesem Land.

Martin liebte die Medien – deshalb war er Medienanwalt geworden, und

auch wenn er sich keinen Illusionen hingab über deren Qualität

Für uns Journalisten war er ein Glücksfall: Anders als manche Juristen sah er seine Aufgabe nicht darin, uns Journalisten zurückzuhalten, zu warnen und uns Angst vor der eigenen Courage einzujagen, sondern er bemühte sich, den guten, präzisen, kritischen, mitunter mutigen Journalismus zu fördern.

Wenn im Zweifel, wählte er immer den angriffigen Text, nie schob er Paragrafen vor, immer ging es ihm darum, das zu ermöglichen, was unser Land so dringend braucht: unbestechliche, unerschrockene Stimmen, die sich mit den Mächtigen anlegen. Martin gab uns Deckung – und riss uns nur dann vom Abgrund weg, wenn wir bereits im Begriff waren, frei zu fallen. Martin Wagner war einer der Besten seines Faches in der Schweiz. Es war ein Privileg, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Er war auch schwierig, ab und zu, ich räume es ein. Auch unsere Beziehung durchlief turbulente Zeiten, «a rocky relationship», könnte man sagen, wie die Amerikaner das so wunderbar ausdrücken: Verrat, Lügen, Verzweiflung und Streit, nichts allzu Menschliches war Martin – und zuweilen mir – fremd. Ich erinnere mich an SMS, die mitten in der Nacht eintrafen wie Atombomben in Briefumschlägen. Martin war ein emotionaler Mensch, etwas amoralisch gewiss, aber auch ein treuer Freund trotz allem. Wenn er auch undurchdringlich blieb und nur selten offenbarte, was er wirklich dachte und fühlte: Es war schwer, sich diesem Mann auf Dauer zu entziehen. Nichts hatte ich vergessen, alles vergeben.

Martin liebte die Medien – deshalb war er Medienanwalt geworden, und auch wenn er sich keinen Illusionen hingab über deren Qualität: Hätte er miterleben müssen, wie manche Journalisten jetzt über seinen gewaltsamen Tod berichteten, wie sie in seinem Dorf campierten, Nachbarn belagerten, nach Gerüchten schürften und so viel Unsinn, Falsches, auch Bösartiges schrieben – ohne je daran zu denken, wie wohl seine Kinder damit umgingen – er hätte gelitten. Und sie alle verklagt.

Vor gut sieben Jahren bin ich nach Basel gekommen, auch dank Martin, der vieles dafür getan hatte, dass ich diese Position übernehmen konnte. An jenem frühen Montagmorgen, – niemand ahnte etwas davon –, begleitete mich Martin auf die Redaktion. Bevor wir das Gebäude am Aeschenplatz betraten, hielt er mich zurück: «Schau dir alles noch einmal an. Dieses Haus wirst du nie mehr so betrachten wie jetzt. Nachher ist alles anders.» Seit jenem letzten Telefongespräch am Samstag geht es mir gleich. Alles ist anders – und es wird nie mehr so sein wie vorher. Martin, wir werden dich vermissen. (Basler Zeitung)