«Auch der Bundesrat sagt: Fliegen ist wichtig»

Ein leeres Büro im Verwaltungsgebäude der Swiss am EuroAirport in Basel. Eines von vielen. Paul Kurrus zeigt auf das Schild mit seinem Namen neben der Tür und lächelt. Hier sass er bis 2017 als Präsident von Aerosuisse, dem Dachverband der Schweizer Luft- und Raumfahrt. Heute ist er Ehrenpräsident. «Das wird man irgendwann», sagt er. «Wie Oberleutnant im Militär.» Dann geht er weiter zum Parkhaus, wo sein schwarzer Toyota steht, ein Plug-in-Hybrid. «Sehen Sie die aerodynamische Form», fragt er und fährt mit der Hand über den gewölbten Kofferraum. Stolz zeigt er auf die Anzeige am Armaturenbrett: «Ich bin heute 30 Kilometer rein elektrisch gefahren.»

Paul Kurrus, 71 Jahre alt, sass von 1999 bis 2003 für die Baselbieter FDP im Nationalrat. Als Linienpilot bei Crossair und später bei Swiss hat er in 25 Jahren rund 10'000 Stunden im Cockpit verbracht. 2004 ist er das letzte Mal geflogen. Das Fliegen bedeutet ihm aber immer noch sehr viel.

BaZ: Herr Kurrus, als ehemaliger Linienpilot gelten Sie als überzeugter Verfechter der Luftfahrt. Selbst in Zeiten des Klimawandels?

Paul Kurrus: Absolut. Fliegen ist wichtig. Das sagt auch der Bundesrat, der der Luftfahrt eine herausragende volkswirtschaftliche Bedeutung zuschreibt.

Fliegen Sie oft als Passagier?

Ich hatte als Pilot das Privileg, die Welt kennenlernen zu dürfen. Heute verreise ich vor allem mit dem Zug, zusammen mit meiner Frau – das ist sehr entspannend. Einmal im Jahr fliegen wir nach Stockholm, um Freunde zu besuchen.

In den letzten Monaten haben Tausende von Schülerinnen und Schülern schweizweit für einen besseren Klimaschutz demonstriert. Was sagen Sie dazu?

Es freut mich, dass sich die Jugend für ein politisches Thema engagiert. Chapeau! Abgesehen von Kaiseraugst gab es das zu meiner Zeit kaum. Mich hat aber die einseitige Fokussierung auf die Luftfahrt irritiert. «Billigflüge sind einfach zu verlockend»: Mit solchen Aussagen wird suggeriert, dass das Klimaproblem gelöst werden kann, indem man das Fliegen reduziert. Die Luftfahrt macht aber nur einen sehr kleinen Teil des vom Menschen verursachten CO2-Ausstosses aus.

An Basler Schulen wird nun aber darüber diskutiert, ob das Fliegen bei Maturreisen eingeschränkt werden soll.

Es ist sehr wichtig, dass man mit gutem Beispiel voran geht und im eigenen Einflussbereich etwas unternimmt. Aber ich wiederhole: Selbst wenn man die gesamte europäische Luftfahrt einstellen würde, könnte der CO 2 nur um etwa 0,1 Prozent reduziert werden. Die Luftfahrt ist die erste Industrie, die ein UNO-Abkommen zur Begrenzung des CO2-Ausstosses zustandegebracht hat. Ich habe auf keinem einzigen Plakat die Forderung gelesen, die Kreuzschifffahrt zu beschränken. Obwohl die Hochseeschifffahrt etwa doppelt so viel CO 2 ausstösst wie die gesamte weltweite Luftfahrt.

Auslöser für den Klimastreik war unter anderem das Nein des Nationalrats zum CO2-Gesetz. Sie sassen früher selber im Bundesparlament. Hätten Sie die Vorlage auch abgelehnt?

Ich verstehe den Ärger der jungen Leute. Aber manchmal braucht es für ein Gesetz mehrere Anläufe, nicht weil die Parlamentarier grundsätzlich dagegen sind. Sondern weil es den einen zu weit und den anderen zu wenig weit geht. Das war wohl auch der Grund, wieso das CO2-Gesetz im Nationalrat durchgefallen ist. Doch nun berät der Ständerat die Vorlage. Ich bin überzeugt, dass dieser einen Kompromiss finden wird. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Es ist völlig klar, dass wir ein CO2-Gesetz brauchen, das den Herausforderungen des Klimawandels Rechnung trägt.

Die politischen Manöver verzögern oft den Lösungsprozess.

Als ehemaliger Politiker weiss ich, dass Politik langwierig ist. Man muss den jungen Leuten aber auch Mut machen und ihnen aufzeigen, dass in den letzten Jahren einiges passiert ist. Die erste Klimakonferenz fand gestern vor 40 Jahren statt. Damals hat der Weltklimarat unter der Führung der WHO den Handlungsbedarf erkannt. Inzwischen haben wir das Pariser Klimaabkommen und das Abkommen von Kattowitz. Es wurden überprüfbare und sanktionierbare Massnahmen beschlossen – das ist eine Riesenleistung.

Sie stören sich daran, dass in der Klimadebatte der tiefe Preis für Flugreisen als Argument eingebracht wird. Die Fluggesellschaften werben aber fast ausschliesslich mit Billigangeboten.

Ich glaube, dass dort, wo gute Alternativen bestehen, die Leute diese auch nutzen. Früher ist man zum Beispiel von Basel nach Paris geflogen, heute steigt man in den TGV und ist in rund drei Stunden am Ziel. Bei Langstreckendestinationen gibt es jedoch keine Alternativen. Es ist ausserdem nicht so, dass die Schweizerinnen und Schweizer nur aus purem Vergnügen fliegen.

Sondern?

Die Schweiz ist als exportorientiertes Binnenland auch aus wirtschaftlichen Gründen auf den Luftverkehr angewiesen. Dieser dient nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Wissenschaft, Politik und Kultur. Das Klimaabkommen in Paris wäre nie zustande gekommen, wenn nicht Leute aus der ganzen Welt hätten zusammenkommen können. Die Umweltbelastung ist ganz klar der Preis, den wir für das Fliegen zahlen müssen. Wir dürfen aber auch nicht den Nutzen unterschätzen. Fliegen hat eine völkerverständigende Funktion. Weil alle Länder Zugang haben zu unseren Märkten, konnten Handelshemmnisse abgebaut werden. Die Armut gewisser Länder hat dadurch massiv abgenommen. Denken Sie an den Tourismus. Es wäre jetzt falsch, diese Handelshemmnisse mit teuren Preisen wieder aufzubauen. Die Luftfahrt bietet alleine in der Schweiz fast 200'000 Arbeitsplätze.

Was kann die Luftfahrt noch für den Klimaschutz unternehmen?

Sie kann die Emissionen durch noch mehr Effizienzsteigerung und durch ein globales CO2-Begrenzungsabkommen reduzieren. Die modernen Verkehrsflugzeuge wie jene von Swiss verbrauchen nur noch rund drei Liter Kerosin auf 100 Kilometer.

Und was ist Ihr persönlicher Beitrag?

Seit Jahren protokollieren wir als Grossfamilie zum Beispiel unseren Energieverbrauch. Wir fahren zu 85 Prozent rein elektrisch, haben die Ölheizung gegen eine Wärmepumpe getauscht und verzichten auf täglichen Fleischkonsum. Wo möglich, haben wir LED-Lampen eingebaut.

Umfrage Klimaschützer fordern, auf das Fliegen zu verzichten, um den CO2-Ausstoss zu reduzieren. Würden Sie dem Klima zuliebe auf Billigflüge verzichten? Ja

Nein

