Auch im Baselbiet kein Feuerwerk

Der Kanton Baselland erliess am Montag für das ganze Kantonsgebiet ein absolutes Feuerverbot im Freien. Gleichzeitig gilt per sofort auch ein Verbot für das Zünden von Feuerwerk aller Art. Das hochsommerliche Wetter der vergangenen Tage mit nur wenigen, unterschiedlich ausgeprägten Niederschlägen verschärfe das Waldbrandrisiko weiter, heisst es in der Mitteilung des Krisenstabs Baselland.

Bisher galt für Basel-Stadt und Baselland, dass beim Abbrennen von privaten Feuerwerkskörpern zwingend ein Abstand von mindestens 200 Metern zum Wald und grösseren Baumgruppen eingehalten werden muss und Feuerwerke nur auf nicht brennbaren Flächen gezündet werden. Der Landkanton hat nun aber die Regelung verschärft.

Auch im Fricktal bleibt es ruhig

Auch der Kanton Aargau hat am Montag allen 1.-August-Feiern einen Strich durch die Rechnung gemacht: Die kantonalen Stellen haben angesichts der Trockenheit und der Wetterentwicklung ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot erlassen.

In den letzten Tagen hat ein Grossteil der Aargauer Gemeinden von sich aus jegliches Feuern und Abbrennen von Feuerwerk verboten. Jetzt zieht auch der Kanton nach, indem er die höchste aller Gefahrenstufe hinsichtlich Waldbrandgefahr verhängt.

Ausbleibende Niederschläge sowie die anhaltende Trockenheit mit weiter ansteigenden Temperaturen für die nächsten Tage verschärften die Gefahr für Wald- und Flurbrände, heisst es in einer Mitteilung des Kantonalen Führungsstabes vom Montag. Zudem sei gemäss Meteo Schweiz in den kommenden Tagen mit einer Hitzewelle zu rechnen. Das absolute Feuerverbot gilt ab Montag, 17.00 Uhr bis auf Widerruf und betrifft auch private und öffentliche Feuerwerke. Es sei notwendig, weil Böden, Felder, Bäume und Büsche ausgetrocknet seien und sich die Brandgefahr weiter erhöht habe.

Solothurn: Feuer ja, Feuerwerk nein

Im Kanton Solothurn dagegen ist in den nächsten Tage keine Erhöhung der Gefahrenstufe geplant, wie Thomas Kölliker von der Katastrophenvorsorge des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz, am Montag auf Anfrage sagte.

Seit letzten Donnerstag gilt dort die Gefahrenstufe 4, welche Feuer und Feuerwerk im Wald und in einem Bereich von 200 Metern um Waldränder verbietet. Am Montag hat Solthurn diese Regelung verschärft: Das Abbrennen von Feuerwerk ist nun auf dem gesamtem Kantonsgebiet untersagt.

Kein Feuerwerk in Basel am 1. August

Die diesjährige Basler Bundesfeier auf dem Bruderholz findet ohne Feuerwerk statt. Grund ist die Trockenheit, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Wegen des dürren Rasens werde auch auf das traditionelle Höhenfeuer und ebenso auf private Feuer verzichtet.

Die Organisatoren beschlossen den Feuerverzicht nach einer Begehung des Festgeländes mit der Stadtgärtnerei. Der Rasen beim Wasserturm sei grossflächig gelb und völlig ausgetrocknet. Auch Schneiden und Bewässern könne ihn nicht brandsicher machen. Daher verzichte man in diesem Jahr auch ohne amtliches Verbot auf Feuer. Diverse Gemeinden in der Region Basel hatten zuvor offizielle Feuerverbote erlassen und Feuerwerk eingeschränkt oder untersagt. Der Kanton Baselland verhängte einen Mindestabstand von 200 Metern zum Wald für Feuer aller Art.

Derweil kann das grosse offizielle Feuerwerk in der Stadt Basel am 31. Juli über dem Rhein wie üblich stattfinden. (amu/sda)