Auf der Schiene statt auf der Strasse zum Flughafen

Als Schweizer muss man sich im benachbarten Elsass wieder einmal fremdschämen. Die Elsässer Pläne, die Bahnlinie Strassburg–Basel über den EuroAirport zu führen, stossen neuerdings auf der Schweizer Seite auf breiten Widerstand. Sozialdemokraten, Grüne, Umweltorganisationen und grenznahe Gemeinden wollen mit ihrem Nein zur Bahnanbindung den Zugang zum Flughafen Basel-Mulhouse erschweren, damit dieser in der Nachbarschaft weniger Lärm verursacht. Es erinnert dies an die Schildbürger, die mit Eimern Licht in ihr Rathaus bringen wollten. Es ist kein probates Mittel, den Kampf gegen den Fluglärm mit dem Widerstand gegen die Bahnanbindung zu führen.

Zur Recht wird dies im Elsass als unfreundlicher Akt Basels gegenüber dem Dreiland verstanden. Auch die Schweizer Schutzorganisationen machen sich unglaubwürdig, wenn sie gleichzeitig behaupten, sie seien gegen den Fluglärm, aber nicht gegen den Flughafen.

Sechs Millionen Passagiere fahren nicht Auto

Im benachbarten Elsass sind sich die Politiker von rechts bis links einig, dass ein Bahnanschluss für den fünftgrössten französischen Flughafen Standard sein sollte. Die Association pour le Raccordement Ferroviaire de l‘EuroAirport rechnet gemäss den Angaben von dessen Präsidenten, Senator Jean-Marie Bockel (UDI), von Beginn weg mit sechs Millionen Passagieren jährlich. «Das bedeutet, dass sechs Millionen nicht auf der Strasse zum EuroAirport fahren», brachte es kürzlich Senatorin Patricia Schillinger (LREM) auf den Punkt. Heute zählt der EuroAirport 6400 Angestellte, die mehr noch als die Passagiere von einer Bahnstation profitieren könnten.

Im Elsass wird damit gerechnet, dass die Bahnstation EuroAirport ein ähnliches Passagieraufkommen erreicht wie Mulhouse. In der Schweiz kann das erwartete Passagieraufkommen mit jenem des Bahnhofs Liestal verglichen werden. Aus Richtung Frankreich soll der Flughafen nach der Realisierung des Projekts im Viertelstundentakt bedient werden, abwechslungsweise von einem Schnellzug aus Strassburg und einer S-Bahn aus Mulhouse. Elsässer Politiker haben zudem die Idee lanciert, den TGV-Est aus Richtung Strassburg bis zum EuroAirport zu führen, statt ihn wie heute in Mulhouse enden zu lassen.

Zehn-Minuten-Takt aus der Schweiz

Aus Richtung Schweiz ist ein Zehn-Minuten-Takt vorgesehen; dabei soll die S-Bahn den heute de facto stillgelegten Bahnhof St. Johann wieder zum Leben erwecken und eine neue Station Morgartenring ermöglichen, mit Durchbindung bis nach Laufen und nach Liestal. Vorgesehen ist, die heutige Bahnstrecke zwischen Saint-Louis und Bartenheim durch eine parallele Doppelspur zu ergänzen, die westlich vom alten Trassee verläuft und vor dem Terminal des EuroAirports durchführt. Es wird mit Kosten von 250 Millionen Euro gerechnet.

Alle bisher realisierten Bahnanbindungen von Flughäfen in der Schweiz und in Frankreich waren teurer. Mit dem bescheidenen Projekt im Elsass könnte ein grosser Teil der heutigen Mobilität am EuroAirport auf der Schiene bewältigt werden. Entsprechend ist die Bahnanbindung des Flughafens Basel-Mulhouse auch in den Schweizer Plänen für den Bahnausbau 2030/35 enthalten. Auch die Basler Entwürfe der künftigen S-Bahn enthalten die Bahnlinie zum Flughafen. Die französische Bahngesellschaft SNCF Réseau Grand Est hat unterdessen auch die Umweltverträglichkeitsprüfung in Auftrag gegeben.

Das Elsässer Engagement zugunsten der Flughafenbahn ist umso bemerkenswerter, als man lange glauben musste, das Bahnprojekt sei in Paris chancenlos. Unterdessen hat die französische Transportministerin Elisabeth Borne sich positiv zum Kosten-Nutzen-Verhältnis des Projekts geäussert und einen Entscheid Frankreichs auf der Grundlage der öffentlichen Vernehmlassung, die bis 2020 vorliegt, in Aussicht gestellt – dies nachdem die Abgeordneten der Region Grand Est geschlossen gegen die Nichtberücksichtigung im französischen Entwicklungsplan Duron opponiert haben. Es wäre nun verheerend, wenn jetzt die Schweizer Seite das Projekt plötzlich in Frage stellte und ausgerechnet der opportunistisch motivierte rot-grüne Widerstand dazu führte, dass die Angestellten am EuroAirport weiterhin auf die Strasse verwiesen würden.

Auch mit Blick auf Basel wäre es fahrlässig, den Anschluss an den Flughafen aus den Plänen für die trinationale S-Bahn zu streichen. Dies hätte verkehrspolitisch negative Folgen. Es würde dies die Bemühungen unterlaufen, in Basel eine S-Bahn zu realisieren, die ihren Namen verdient; ganz zu schweigen von den Forderungen nach dem Herzstück. Es ist widersinnig, die Durchbindung der S-Bahn nach Südbaden zu fordern und gleichzeitig jene ins Elsass zu bekämpfen.

Umfrage Rot-Grün und Umweltorganisationen stemmen sich wegen zusätzlichen Lärms gegen die Anbindung. Befürworten Sie einen Bahnanschluss an den EuroAirport? Ja

Nein

Abstimmen Ja 75.5% Nein 24.5% 559 Stimmen Ja 75.5% Nein 24.5% 559 Stimmen



(Basler Zeitung)