Auto kracht in Nenzlingen in Gartenmauer

Ein 71-jähriger Mann ist am Donnerstag kurz vor 10 Uhr auf der Hauptstrasse in Nenzlingen mit seinem Auto aus noch nicht restlos geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in eine Gartenmauer gekracht, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte. Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen auf die rechte Seite kippte.

Der Autofahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie in der Mitteilung steht. Am Auto entstand hoher Sachschaden. (ens/sda)