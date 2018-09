Autofahrer verursacht Selbstunfall

Am Montagabend verursachte ein Autofahrer auf der Röschenzstrasse in Laufen einen Selbstunfall, wie die Baselbieter Polizei mitteilt. Verletzt wurde niemand, doch entstand erheblicher Sachschaden.

Gemäss der Polizei war der 31-jährige Fahrer von Laufen in Richtung Witterswil unterwegs und beabsichtigte in die Röschenzstrasse einzubiegen. In der Folge verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, fuhr in drei Pfosten am Strassenrand und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde dabei rückwärts auf die Strasse geschleudert, wo es zum Stillstand kam.

Der Fahrzeuglenker sowie sein Beifahrer wurden beim Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (ens)