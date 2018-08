BLT schafft Platz im Depot

Seit 2008 setzt die BLT auf den Tramlinien 10 und 11 Tango-Trams der Schweizer Firma Stadler Rail ein. Insgesamt besitzt die BLT nun 38 neue Trams, welche die alten Fahrzeuge nach und nach ablösten. Nun will die BLT wieder Platz im Depot schaffen: Sechs ausrangierte Trams werden daher ins Ausland verkauft.

Bei den ausrangierten Trams handelt es sich um Schindler-Trams des Typs Be 4/8 mit Baujahr 1978. Sie sind am Ende ihrer Einsatzdauer angelangt. Die Trams hätten je etwa rund 2,2 Millionen Kilometer auf dem Baselbieter Schienenetz zurückgelegt, teilte die BLT mit. Sie werden nun ausgemustert, weil es sich nicht lohnt, sie aufwändig und umfassend zu revidieren, um weiterhin auf den Linien eingesetzt werden zu können. Das würde pro Tram rund 150'000 Franken kosten.

Für Deutschland sind sie aber offenbar noch gut genug. Käufer der Trams TWSB Thüringerwaldbahn und Strassenbahn in der deutschen Stadt Gotha. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hiess es bei der BLT auf Anfrage. Es handle sich jedoch um einen «schönen fünfstelligen Betrag».

Einsatz auf historischen Linien

Die Fahrzeuge werden ab dem 6. August am Hauptsitz der BLT in Oberwil per Schwertransporter nach Gotha überführt. Vor Ort werden die Trams schliesslich für deren erneute Zulassung aufbereitet. Die Trams werden im thüringischen Landkreis Gotha teilweise auf historischen Linien zum Einsatz kommen.

Die BLT hat nach dem Verkauf aber immer noch viele Schindler-Trams: 59 sind im Baselbiet noch immer im Einsatz. Bis 2024/25 will die BLT sie vollständig durch neue Fahrzeuge ersetzt haben.

Basler Trams fahren in Sofia weiter

Die BVB hat 2017 ebenfalls ihre alten Schindler-Trams ausser Dienst gestellt. Die 28 «Guggummere», Trams des Typs Be 4/6 S, hatten seit 1990 je rund 1,5 Millionen Kilometer auf dem Basler Schienennetz hinter sich, zuletzt hauptsächlich auf den Linien 15 und 16. Sie wurden durch das neue Flexitiy-Tram ersetzt. (ens/sda)