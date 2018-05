BLT vermietet künftig Elektrovelos

Am Angebot mit dem Label «Pick-e-Bike» sind neben der BLT auch die EBM Energie AG und die Basler Kantonalbank (BKB) beteiligt. Die Elektrovelos der Schweizer Edelmarke haben keine festen Standplätze, sondern werden via Smartphone geortet und gebucht; sie müssen innerhalb eines bestimmten Gebietes wieder abgestellt werden. Die BLT startet das Angebot mit 250 E-Bikes der Marke «Stromer». Im Sommer sollen 60 Elektroscooter zur Flotte stossen, teilte die BLT am Donnerstag mit.

Abgerechnet wird die Miete im Minutentakt zulasten einer Kreditkarte; die Registrierung ist kostenlos. Das Angebot gilt vorerst in Basel sowie in Arlesheim, Binningen, Bottmingen, Oberwil, Reinach, Therwil und Münchenstein. Bei derzeit zehn Tramstationen gibt es spezielle Abstellplätze.

Das E-Bike-Projekt mit eigener Aktiengesellschaft soll den beteiligten Partnern zu «Erfahrungen im Branchen übergreifenden digitalen Dienstleistungsvertrieb» verhelfen, wie es weiter hiess. Im Beirat dazu sind auch die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB), die beiden Kantone und der Bund vertreten.

Die Investition werde von den Partnern zu gleichen Teilen getragen - im Communiqué wird sie nicht beziffert. Die BLT betont, ihr Anteil werde aus marktwirtschaftlich gewonnenen Mittel bestritten und tangiere den Leistungsauftrag der öffentlichen Hand nicht. (amu/sda)