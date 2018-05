Bahnstrecke nach Unfall in Liestal unterbrochen

Zwischen Lausen und Liestal war am Donnerstagnachmittag die SBB-Strecke für den Bahnverkehr unterbrochen. Die Streckensperrung hatte weitreichende Folgen: Zahlreiche Züge fielen aus oder wurden umgeleitet.

Der Unterbruch dauerte bis ungefähr 17 Uhr an. Grund für den Unterbruch war ein Personenunfall im Bahnhof Liestal. Eine Person ist um ca. 13.45 Uhr mit einem Intercity kollidiert, der von Basel her in Richtung Interlaken unterwegs war. (amu)