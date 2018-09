Barbara Schunk wird neue Psychiatrie-Chefin

Geboren in Magden, besuchte Schunk in Muttenz das Gymnasium und studierte in Basel Wirtschaftswissenschaften. Derzeit ist sie Direktorin des Spitals Dornach. Ulmann steht seit 1996 an der Spitze der operative Führung der früheren Kantonalen Psychiatrischen Dienste und heutigen Psychiatrie Baselland. 2012 war diese als öffentlich-rechtliches Unternehmen aus der Verwaltung ausgelagert worden. (ens/sda)