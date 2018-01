Baselbieter CVP steckt in Zermatt fest

Für den Moment heisse das «Jassen, Diskutieren, mehr Zeit, Skirennen schauen, Apéro und sich in Erinnerung rufen, dass der Mensch nicht über alles Herr (und Frau) ist», philosophierte CVP-Landrat Pascal Ryf per Tweet am Sonntagmorgen. Die Parteileute hatten eine Warnung vor einer möglichen Sperrung der Verkehrswege zu spät mitbekommen.

Wenn die #CVP_BL Fraktion dank Schneemassen in Zermatt festsitzt, heisst das: #Jassen, #Diskutieren, mehr Zeit, #Skirennen schauen, #Apéro und sich in Erinnerung rufen, dass der Mensch nicht über alles Herr (und Frau) ist. pic.twitter.com/wALVu4uGAk — Pascal Ryf (@pascal_ryf) 21. Januar 2018

Ryf hat gefilmt, wie Schnee direkt vor seinem Hotel den Berg runterdonnert:

«Wir wurden von der Gemeinde darauf aufmerksam gemacht, dass wir das Hotel nicht verlassen sollen», sagt er auf Anfrage.

Mit von der CVP-Partie war auch der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber; auch er war daher am Montagmorgen nicht agendagemäss im Büro in Liestal, wie dort zu erfahren war. Landrat und Rheinhafensprecher Simon Oberbeck durfte derweil von ferne in Zermatt das Ansteigen des Basler Rheinpegels in Richtung Hochwasser-Schifffahrtssperrmarke verfolgen.

Der Schnee limitierte im Übrigen vorübergehend auch den Aktionsradius von Teilen der Baselbieter FDP: Deren Landrat Balz Stückelberger sass am Sonntag ebenfalls in Zermatt fest. Er versuchte gemäss einem eigenen Tweet, einen Heli-Platz heimwärts zu bekommen.

(amu/sda)