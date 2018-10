Baselland legt Investoren den roten Teppich aus

Erstmals an einem ihrer raren sogenannten Investorengespräche hat die Standortförderung Baselland potenzielle Geldgeber eingeladen und ihnen die vier neusten und besten Areale sowie die darauf geplanten Projekte vorgestellt. Entwickelt wurden die hochkarätigen Standorte BaseLink am Bachgraben in Allschwil, Uptown Basel beim Stamm-Areal in Arlesheim, Rheinlehne am Rheinufer auf Höhe der Rheinsalinen in Pratteln und das Tri innova-Projekt nahe am Autobahnanschluss in Pratteln – mit Tausenden Quadratmetern Nutzfläche für künftige Arbeitsplätze.

Um den Geldgebern das Investieren im Kanton Baselland leicht zu machen, hat Standortförderer Thomas Kübler alle aufgeboten, die unmittelbar Hürden und Steine aus dem Weg räumen und Fragen beantworten können: Bankvertreter, Beamte aus der Steuerverwaltung und aus der Wirtschaftsdirektion samt ihrer beiden Vorsteher, Thomas Weber und Anton Lauber, sowie einige Abteilungsleiter aus der Bau- und Umweltschutzdirektion und Areal-Promotoren. Die Tatsache, dass die Kreditabteilung der Kantonalbank, die Baselbieter Hausbank, Präsenz zeigte, war ein starkes Signal für die Investoren. Sie konnten sicher sein, dass ein Geldinstitut hinter den Projekten steht. Die bislang kritisierte Baselbieter Standortförderung, die das Areal Salina Raurica nicht vom Fleck bringen konnte, hat respektabel zugelegt.

Realistischer Zeithorizont

Vier Promotoren präsentierten am Dienstagabend auf dem Industrieareal Dreispitz auf Münchensteiner Boden ein potentes Arealportfolio für die Bedürfnisse der Wirtschaft in den Bereichen Innovation, Life-Sciences, Industrie 4.0 und Gewerbe. Erfreulich ist auch, dass die Areale nun so weit entwickelt sind, dass die ersten Gebäude in zwei, drei Jahren bezogen werden können. Teilweise sind bereits Bagger aufgefahren und erste Baugruben ausgehoben. «Wir sind ein dynamischer Entwicklungs-Hotspot», sagte Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber vor den rund 100 Anwesenden. Ein Drittel des Publikums seien, so Thomas Kübler, Investoren.

Ihnen wurde diesmal wirklich gezeigt, was sie interessiert. Nicht ob Kreuzkröten weiterhin auf dem Gelände unken können, sondern Nutzungsflächen, Terminpläne, Verbindlichkeiten, Auflagen und so weiter.

Gemeinsam beworben wurde primär die Erreichbarkeit der Areale. Beispielsweise könnten 16'000 Arbeitnehmer das Bachgraben-Areal mit dem Bürgerspital als Baurechtsgeber in fünf Minuten mit dem Auto erreichen. Uptown Basel, mit ambitionierten, stützenlosen Grosshallen für Robotik-Anlagen für Industrie-4.0-Arbeitsplätze, zählt im Fünf-Minuten-Einzugsgebiet 14'000 Arbeitnehmer, legt aber ungemein zu im 15-Minuten-Perimeter. Dann sind es bereits 180'000 potenzielle Arbeitnehmer, die das neue Areal erreichen können.

Ihnen werden nicht nur Arbeitsplätze geboten, sondern Erholung an der renaturierten Birs und Erlebnis-Gastronomie. «Wir sind an der Autobahn, nahe an der Energieversorgung und Data-Dienstleister», lobte Promotor Hansjörg Fankhauser. Im Fall des Projekts Uptown Basel, das von Handelskammer-Ehrenmitglied Thomas Stähelin finanziert und von Architekt Fankhauser mitinitiiert wurde, ist die Erreichbarkeit gar bis zur Hektare und Bildungsschicht ausgegeben.

Neue Firma im Baselbiet

Mit River Advice, dem Managementunternehmen für Passagierschiffe in der Binnenschifffahrt, konnte ein Ankermieter in Pratteln am Rhein gewonnen werden. Der Investor und Geschäftsführer Robert Straubhaar wird einen der fünf Baukörper des Projekts Rheinlehne belegen. Die exquisite Lage am Rhein, wo die Firma auch eine Anlegestelle erhält, steht bei Straubhaar im Vordergrund: «Meine Mitarbeiter sind schon ganz kribbelig, dort arbeiten zu können.» Ihm gefalle am Projekt Rheinlehne, dass die Infrastrukturen wie Mensa, Auditorium und Kinderhort mit anderen weiteren Firmen geteilt werden können. Das zeichne heute einen modernen Arbeitsplatz aus.

Ein solcher Auftritt wie im Dreispitz würde dem Baselbiet auch an internationalen Investorenmessen, wie es sie in München gibt, anstehen, um dann die Angeworbenen in den Kanton zu holen.

Einziger Wermutstropfen des vierten Investorengesprächs: Der Anlass fand parallel zu den Swiss Indoors statt. Die Investoren und Bauleute sitzen lieber dort in den VIP-Lounges statt in den Dreispitzgebäuden. (Basler Zeitung)