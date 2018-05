Betrunkener kollidiert mit Gartenzaun

In der Nacht auf Freitag verursachte ein Fahrzeuglenker in alkoholisiertem Zustand auf der Blauenrainstrasse in Arisdorf BL einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 23-jährige Fahrzeuglenker auf der Blauenrainstrasse in Fahrtrichtung Arisdorf-Zentrum. Bei der Verzweigung Blauenrainstrasse / Ringstrasse beabsichtigte er nach links in die Ringstrasse abzubiegen. In der Folge verlor der Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem dortigen Gartenzaun und kam anschliessend zum Stillstand.

Der Lenker blieb beim Unfall unverletzt. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Ein beim Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,63 mg/l. Der Lenker wird nun an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt.