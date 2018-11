Bewaffneter überfällt Tankstelle

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei betrat Sonntagabend um 21.58 Uhr ein Mann einen Tankstellenshop an der Hohenrainstrasse in Pratteln. Er ging zum Kassenbereich und bedrohte den Verkäufer mit einer Waffe und erbeutete so eine grosse Menge an Bargeld.

Der Täter verliess den Laden und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen. Für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen, wurde eine Belohnung in der Höhe von bis zu 5000 Franken ausgesetzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er ist circa 180cm gross und hat eine kräftige Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarzen Kapuzenpullover und eine gleichfarbige Winterjacke.. Sein Gesicht verdeckte er mit einer Baseball-Cap und einem schwarzen Schal. Der Täter sprach gebrochenes Deutsch mit ausländischem Akzent.

(cj)