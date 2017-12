Blaufahrer strandet an Verkehrsinsel

Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am Freitagabend bei einem Selbstunfall in Ziefen Verletzungen zugezogen. Der 52-Jährige krachte beim Dorfeingang in eine Verkehrsinsel, worauf sich sein Wagen drehte und in einer Wiese landete.

Der Blaufahrer kam auf der Hauptstrasse von Bubendorf her, als er kurz nach 20.30 Uhr die Kontrolle über sein Auto verlor - «aus nicht restlos geklärten Gründen», wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Sein Atem wies einen Alkoholwert von 0,93 mg/L auf. Einen gültigen Führerausweis hat er nicht mehr: Er hatte das Papier bereits früher abgeben müssen. Nun wird er verzeigt. (dou/sda)