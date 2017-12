Brand in Industriegebäude in Zwingen

In einem Restaurant im Obergeschoss eines Industriegebäudes in Zwingen ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer im Industriegebiet Ried war kurz nach 17.30 Uhr den Behörden gemeldet worden, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Im Gebäude hatte sich niemand aufgehalten, als der Brand ausbrach.

Erheblicher Sachschaden

Die Brandursache wird ermittelt. Im Vordergrund steht gemäss Mitteilung ein technischer Defekt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht abschliessend beziffert werden konnte. Das Gebäude ist derzeit nur noch teilweise benutzbar. (dou/sda)