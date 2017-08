Brand in einem Einfamilienhaus in Birsfelden

In der Nacht auf Donnerstag, gegen Mitternacht, beobachtete eine aufmerksame Drittperson einen Brand in einem leerstehenden Haus an der Lindenstrasse in Birsfelden. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen neben einem Ofen im ersten Obergeschoss des derzeit unbewohnten Einfamilienhauses an der Lindenstrasse aus, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. (dou/sda)