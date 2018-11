Brennender Lieferwagen in Reinach

In der Nacht auf Donnerstag ist in Reinach BL ein Lieferwagen aus noch nicht geklärten Gründen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den kurz vor ein Uhr früh gemeldeten Brand am Dornacherweg zwar rasch löschen; dennoch entstand am Fahrzeug Totalschaden, wie die Baselbieter Polizei mitteilte.

