Crash zwischen Tram und Auto

In Bottmingen kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Tram, wie die Baselbieter Polizei mitteilt. Bei dem Zwischenfall am Donnerstagnachmittag wurde niemand verletzt.

Gemäss der Polizei fuhr die 60-jährige Lenkerin eines Autos auf der Baslerstrasse in Richtung Bottmingen Zentrum. Bei der Verzweigung Baslerstrasse/Wuhrmattstrasse wollte sie nach rechts in die Wuhrmattstrasse abbiegen und übersah ein in gleicher Richtung fahrendes Tram der Linie10.

Dabei kam es zu einer heftigen seitlichen Kollision mit dem Tram, wobei das Auto über den Einmündungsbereich geschoben wurde und schlussendlich im Schotterbeet zum Stillstand kam. Verletzt wurde, laut der Polizei, niemand.

Das Auto sowie das Tram wurden durch die Kollision stark beschädigt. Die Lichtsignalanlage wird derzeit ausgewertet.

Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es zu einem Tramunterbruch von 40 Minuten. Das beschädigte Auto musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (ens)