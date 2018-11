Das Drama der begabten Region

Gut möglich, dass am Freitag in der Region Basel ein kollektiver Seufzer erklingt. Gut möglich, dass von Biel-Benken über Liestal bis Basel viele Menschen enttäuschte Gesichter machen. Vielleicht fliessen Tränen. Am Freitag wird die Bundeshaus-Fraktion der CVP in Bern ihre Bundesrats-Kandidaten bestimmen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Elisabeth Schneider-Schneiter, die als Baselbieter Nationalrätin von ihrer Kantonalsektion ins Rennen geschickt worden ist, nicht nominiert wird. Geplatzt wäre dann die Hoffnung, dass die Region endlich wieder in der Landesregierung vertreten sein möge – 121 Jahre nach dem Rücktritt des letzten Baselbieter Bundesrats Emil Frey und 45 Jahre nach der Demission des letzten Basler Bundesrats Hans-Peter Tschudi. Die unschöne Tradition würde fortgesetzt, dass sich bei Bundesrats-Vakanzen häufig Zürcher, Waadtländer, Berner oder Neuenburger Kandidaten durchsetzen, während die Nordwestschweiz überdurchschnittlich oft aussen vor bleibt.

Übermütig, überheblich

Was ist der Grund für über hundert Jahre politische Einsamkeit der Nordwestschweiz? «Im 19. Jahrhundert», sagt Urs Altermatt, Herausgeber des Bundesrats-Lexikons, «waren sich viele Basler aus dem Daig zu vornehm, um nach Bern zu gehen und dort Politik zu machen. Sie fanden ein Leben als Bürgermeister in Basel angenehmer als einen Job als Bundesrat.» Profane finanzielle Gründe könnten auch eine Rolle gespielt haben, vermutet der Historiker: «Die Persönlichkeiten aus dem Daig waren sehr vermögend, während das Amt als Bundesrat im Vergleich zu heute schlecht bezahlt war.» Altermatt kommt zum Schluss: «Es gibt noch heute eine Distanz zwischen der Region Basel und der übrigen Schweiz.»

Von Altermatts Diagnose ist es nicht weit bis zu Christoph Blochers Aussage, Basel sei «eine Region, die nicht schweizerisch» sein wolle. Im Touristenführer «City-Trip Basel» ist ein Zitat des Basler Autors Rudolf Moosbrugger abgedruckt, der das Werk «Was ist ein Basler?» verfasst hat. Es bestätigt Altermatts und Blochers Urteile und sagt viel aus über die Basler Mentalität: «Ein Basler ist etwas Besonderes, er ist sich dessen auch bewusst, was ihn gleichzeitig zu einer gewissen Zurückhaltung zwingt. Es bereitet dem Basler keine Mühe, bald überdrehter Kelte, bald scheinzivilisierter Romane, bald eigensinniger Alemanne zu sein.»

Wer in der übrigen Schweiz wünschte sich also Vertreter im Bundesrat, die aus einer Region kommen, deren Bewohner als übermütig, ungehobelt oder überheblich gelten – einer Region, die zudem von sich behauptet, sie ticke anders?

Ungläubiges Staunen

In jeder Schule gibt es einen Klassenbesten, dem das Schicksal seiner Mitschüler gleichgültig ist und der vielleicht sogar auf seine Kameraden hinunterschaut, im Wissen darum, dass er besser ist als sie. Es ist das Drama des begabten Schülers, dass er deshalb gerne als arrogant abgestempelt und in die Rolle des Aussenseiters gedrängt wird.

Mit der Region Basel verhält es sich ähnlich wie mit dem Klassenbesten: Sie ist zwar nicht der Primus in der Eidgenossenschaft, aber aufgrund ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Potenz steht sie über dem schweizerischen Durchschnitt. Vielleicht schaut sie deshalb gelegentlich etwas abschätzig auf Kantone herab, die kleiner, ländlicher und wirtschaftlich schwächer sind. Es ist das Drama der begabten Region Basel, dass sie von der Restschweiz oft für arrogant gehalten wird und als Aussenseiterin gilt. Nicht erstaunlich, bleibt so die Tür zum Bundesrats-Zimmer verschlossen.

Der Solothurner FDP-Nationalrat Kurt Fluri sagte der BZ Basel: «In der Bundespolitik sollte man manchmal die Ellbogen einsetzen. Das aber machen die beiden Basel kaum einmal.» Muss die Diagnose also lauten: Den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft mangelt es an Durchsetzungsvermögen und geschicktem Lobbying? Nein, sagt Andreas Gross. Der Politikwissenschaftler kennt die Seele der Schweizer gut, weil er im aargauischen Zurzach beheimatet ist, in Basel-Stadt die Matur gemacht hat, für die SP des Kantons Zürich von 1991 bis 2015 im Nationalrat sass und heute im Jura lebt.

Inspirationsquelle für das ganze Land

«Wenn es heisst, Basel habe keinen Einfluss in Bern, weil Basels National- und Ständeräte in Bern zu wenig für die Region Basel lobbyieren würden, greift das viel zu kurz», sagt Gross. Die Absenz der beiden Basel in der schweizerischen Politik habe «wenig mit deren derzeitigen Vertretern im Bundesparlament zu tun». Überhaupt seien Lobbyisten, statt Problemlöser zu sein, oft selber ein Problem. Beim Lobbying dürfe es nicht darum gehen, etwas für die Region Basel herauszuholen, «vielmehr sollte es allen etwas bringen». Denn Basel sei «in vielerlei Hinsicht reich», sagt Gross: «Es könnte sich als Hefe der Schweiz, als Inspirationsquelle für das ganze Land verstehen und auch so agieren.»

Remo Gallacchi, Präsident des Basler Grossen Rats, sagte vergangene Woche der BaZ am Rande einer Veranstaltung, er habe aufgrund seiner Funktion in den vergangenen Monaten viele Kantone besucht, «und es kam vor, dass ich Leute traf, die den Unterschied zwischen Basel-Stadt und Basel-Landschaft nicht kannten».

Gross ist darob nicht überrascht. Er sagt: «Die Schweiz blickt auf Basel mit achselzuckender Verständnislosigkeit. Es herrscht ungläubiges Staunen darüber, wie selbstgenügsam diese grosse Stadt erscheint.» Die Tatsache, dass Basel eine Pharmabranche und Architekten von Weltruf habe, reiche nicht, «um sich in den Köpfen, Herzen und Seelen der übrigen Schweiz einen Platz zu sichern beziehungsweise eine Identifikation, vielleicht gar Zuneigung zu schaffen».

Reale Gefahr

Die welsche Schweiz lobt die Basler als «les romands qui parlent allemand». Das löst in der Zentralschweiz Kopfschütteln aus über dieses seltsame Volk, das immer anders stimmt als die konservative Eidgenossenschaft. Die Romands wiederum mögen mit den Baslern nicht partout fraternisieren. «Basel», erklärt Gross, «hat nie zu den progressiven Kantonen der Schweiz gehört. Als sich die Jurassier 1740 vom repressiven Bischof von Pruntrut lossagen und einen der Eidgenossenschaft zugewandten, eigenen Bauernkanton gründen wollten, erhielten sie keine Hilfe aus Basel.» Die Basler interessierten sich zu wenig für das Schicksal anderer, «auch ihrer Nachbarn».

Kein Wunder, ist die Gefahr real, dass die Region erneut isoliert dasteht, wenn am Freitag in Bern das Bundesrats-Ticket bestimmt wird.

