Die Alibi-Ausschreibung von Reinach

In der grossen Baselbieter Gemeinde Reinach ist der Gemeinderat gegenwärtig daran, einen klaren Auftrag des lokalen Parlamentes zu hintergehen und womöglich auch gegen das Submissionsgesetz zu verstossen: Der Einwohnerrat musste im Frühling darüber befinden, ob Reinach die Verträge mit dem bisherigen TV-, Internet-, und Telefonie-Anbieter InterGGA kündigen soll. Dies verlangte das Stimmvolk. Das lokale Parlament beschloss schliesslich, dass der Gemeinderat per Ausschreibungsverfahren einen neuen Anbieter suchen muss.

Politisch war der Entscheid überraschend, materiell lag er auf der Hand: Ein Klüngel aus Gemeinderäten und Geschäftsmännern sorgte seinerzeit für einen Providerwechsel, der zur Folge hatte, dass die Kunden für die gleiche oder schlechtere Leistung mehr bezahlen mussten.

Gemeinderat kämpft mit umstrittenen Mitteln

Der Zeitplan jetzt ist eng. Bis Ende Jahr sollen die Verträge gekündigt und der neue Anbieter gefunden sein. Recherchen zeigen, dass der Gemeinderat, der immer gegen den InterGGA-Ausstieg war, ein Ausschreibungsverfahren gestartet hat, bei dem bereits jetzt feststeht, dass nur ein Anbieter gewinnen kann: der bisherige Provider InterGGA. Dieser bezieht als Zwischenhändler sämtliche Inhalte von der Firma Quickline aus Biel und verteuert das Angebot damit unnötig. Genau das verursachte den Unmut bei Bevölkerung und Einwohnerrat.

Ein Missstand ist bereits beim ersten Blick in die Ausschreibungsunterlagen erkennbar: Der Gemeinderat zog Christian Pestalozzi als Berater und Organisator der durchaus komplexen Submission heran. Dessen Firma mag einen guten Ruf haben, doch der Interessenskonflikt ist massiv. Pestalozzi ist Gemeinderat in Oberwil. Auch dort ist der InterGGA-Ausstieg ein Thema und der Gemeinderat kämpft auch dort mit umstrittenen Mitteln gegen eine saubere, faire Abstimmung an der Gemeindeversammlung an. Beschwerden gegen mutmasslich einseitige und irreführende Abstimmungsunterlagen sind noch hängig.

Zudem: Oberwil ist Aktionärin der InterGGA, der Gemeinderat also Mitbesitzer. Das heisst: Pestalozzi hat als Oberwiler Gemeinderat ein Interesse daran, dass Reinach als grösster Kunde der InterGGA nicht verloren geht. Damit ist mit dem Auftrag der Gemeinde Reinach an Pestalozzi fraglich, ob ein faires Submissionsverfahren garantiert ist.

Nur die InterGGA kann gewinnen

Würde die InterGGA sich beispielsweise nicht an der Ausschreibung beteiligen, wäre der Interessenskonflikt behoben. Doch schaut man sich die Unterlagen genauer an, ist klar: Nur die InterGGA kann den Zuschlag erhalten. Denn bereits die Kriterien, die einen Bewerber von vornherein ausschliessen, lassen eine Bewerbung der Konkurrenz, etwa der Kabelnetzbetreiber UPC oder Improware gar nicht zu. «Nichterfüllen selbst eines einzigen Eignungskriteriums» führt dazu, dass «das Angebot aus dem weiteren Verlauf des Beschaffungsverfahrens ausgeschlossen werden muss», heisst es im Kapitel 6 der Submissionsunterlagen.

Was bedeutet dies konkret: Die InterGGA bietet im Pay TV beispielsweise vier Porno-Sender an: Blue Hustler, Penthouse HD, Hustler TV HD, Private TV HD. Alle anderen Anbieter, wie etwa UPC oder Improware nur deren zwei. Das führt also automatisch dazu, dass die zwei Anbieter ausgeschlossen werden. Ein weiteres Beispiel: Ein TV-Kanal aus Bosnien wird in Reinach von einem einzigen Kunden genutzt. Weil der Provider UPC diesen einen Sender Hayat Folk aus Bosnien für diesen einen Kunden in Reinach nicht anbietet, landet dessen Bewerbung im Papierkorb. Improware bietet zwar Hayat Folk an, aber nicht Hayat Plus, den zwar in Reinach niemand nutzt, aber der trotzdem angeboten werden muss. Abweichungen werden nicht geduldet. Oder Telefonie: Die InterGGA hat sechs Abos für Mobile, die UPC nur drei verschiedene Abos und wäre darum ausgeschieden.

Externer Berater ist selber Partei

Improware aus Pratteln hat sich in den letzten Jahren bei Ausschreibungen stets gegen die Konkurrenz durchgesetzt – etwa in Riehen und Bettingen oder kürzlich in Muttenz. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war stets besser als das von UPC und InterGGA. Deswegen haben einstige InterGGA-Gemeinden wie Binningen und Dornach vor Jahren zur Improware gewechselt.

Christian Pestalozzi will sich nicht selber zu seinem Interessenskonflikt äussern und verweist auf die Gemeinde Reinach. Die zuständige Gemeinderätin Doris Vögeli (BDP) weist alle Vorwürfe von sich: Pestalozzi etwa habe nur «beratende Funktion», aber «keine Entscheidungskompetenz». Dazu, dass der Berater aber nicht neutral ist, sagt Vögeli nichts.

Bezüglich Ausschlusskriterien verweist Vögeli auf den Entscheid des Einwohnerrates «auf Basis des momentanen Angebots» eine Ausschreibung durchzuführen. Die Formulierung «auf Basis» jedoch so zu deuten, dass jegliche Abweichung vom jetzigen Angebot zum Ausschluss führt, ist vor allem darum fragwürdig, weil der Einwohnerrat eben nicht mehr mit der InterGGA so weitermachen wollte wie bisher.

Dass diese Ausschreibung im Falle einer Beschwerde durch Mitbewerber juristisch standhält, ist zu bezweifeln.

