Die Arbeitsvermittlungszentren und Arbeitgeber rüsten auf

Viel ist nicht mehr übrig geblieben vom Volkswillen, die Masseneinwanderung zu begrenzen – einzig die sogenannte Stellenmeldepflicht für Branchen mit einer Arbeitslosenquote von über acht Prozent. Die RAV haben für die Umsetzung aufgerüstet, es erwartet sie zusätzlicher Verwaltungsaufwand. Derzeit werden die Arbeitgeber, Personalvermittler und Temporärfirmen über die Neuerungen informiert. Sie dürfen das Klagelied des administrativen Mehraufwands anstimmen.

Um was geht es? Ab 1. Juli müssen Arbeitgeber und Personalverleiher ihre offenen Stellen in Branchen mit hohen Arbeitslosenquoten den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) melden, die ihre arbeitslosen Kunden informieren. Umgekehrt darf ein Unternehmen, das einen Mitarbeiter sucht, diese offene Stelle fünf Tage lang nicht inserieren und publizieren. Damit sollten arbeitslose Inländer einen Vorsprung von mindestens einer Arbeitswoche erhalten, um sich auf eine offene Stelle bewerben zu können. Die Arbeitslosenquote für meldepflichtige Stellen soll bis ins Jahr 2020 von acht auf fünf Prozent gesenkt werden, was zu einer Vervierfachung des Meldeaufwands führen wird.

Basel muss allenfalls aufstocken

Derzeit betroffen sind 270 Berufsbezeichnungen aus 19 Branchen wie dem Bauhauptgewerbe oder der Gastronomie – aber auch Stellen für Marketingfachleute oder Schauspieler müssen vor der Ausschreibung dem RAV gemeldet werden. Die Liste der betroffenen Berufe wird stets aktualisiert. Es wird Sache der Arbeitgeber sein, sich über den aktuellen Stand zu informieren, um nicht gegen die Meldepflicht zu verstossen. Bussen bis 20'000 Franken drohen. Bei vorsätzlichem Vorgehen wird mit bis zu 40'000 Franken sanktioniert.

Es ist die Aufgabe der RAV, gemeldete Stellen auf Vollständigkeit hin zu überprüfen. Man bestätigt den Eingang und gibt das Angebot RAV-intern frei. Erst dann beginnt eine Fünftagesfrist zu laufen, bis die Arbeitgeber ihre Stellen auf dem Freien Markt anbieten dürfen.

Wie viel Mehraufwand auf ein RAV zukommt, kann Alexander Vogler, Leiter vom RAV Plus im Baselbiet, nicht sagen. Aber vorsorglich wurden zwei Vollzeitstellen geschaffen: «Dazu gehört auch mein Arbeitsplatz», bestätigt Vogler. Alessandro Tani, Jurist und stellvertretender Amtsleiter beim Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) in Basel, erklärt, dass Basel-Stadt das Volumen vorderhand mit dem derzeitigen Personal-Etat bewältigen könne. Das liege daran, dass das RAV Basel schon länger einen «Aussendienst» führe und Stellen für Arbeitslose vermittelt hat. Aber welche Zusatzbelastungen auf das RAV in Basel kommt, kann auch Tani nicht beziffern. Möglich ist, dass man in Basel «nachrüsten» muss.

Andere Kantone haben bereits stark aufgestockt – wie Zürich, das acht zusätzliche Vollzeitstellen beschlossen hat. Sinkt wie vorgesehen die Arbeitslosenquote von acht auf fünf Prozent, dann würde in Zürich das Stellenmeldezentrum auf 50 aufgestockt, wie Medien schreiben.

Doch nicht nur der Staat baut aus. Auch auf Personalvermittler und Temporärbüros wie Manpower, InJob, Job-Line kommt Mehraufwand zu sowie der Nachteil, im Stellenmarkt weniger flexibel und schnell reagieren zu können. Das zeigt sich jetzt, nachdem das RAV im Baselbiet Informationsabende durchgeführt hat. Die «Werbetour» führt das RAV noch nach Liestal und Oberwil. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe werden auch die interessierten Laufentaler am 27. Juni orientiert. Basel-Stadt sei auf die wichtigsten Player im Arbeitsmarkt zugegangen und habe die Verbände informiert, wie Alessandro Tani sagt.

«Uns wurde versprochen, dass das RAV innerhalb von 24 Stunden eine gemeldete Arbeitsstelle überprüft und dann freigibt, so dass die Fünftagesfrist zu laufen beginnt», sagt ein Personalvermittler. Gibt das RAV die Stelle nicht gleich am Montag frei, dauert es mit dem Wochenende dazwischen über eine Woche, bis er im regulären Arbeitsmarkt anbieten kann. «Aber ich glaube nicht, dass das RAV die Frist einhalten kann», führt der Branchenkenner aus.

Staat verdrängt Vermittler

Auf Anfrage der BaZ möchte sich Vogler auf keine Frist festlegen. «Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in Bern sagt nur, dass es schnell gehen muss», sagt der RAV-Plus-Leiter. Diese Unverbindlichkeit ist auch der Grund, dass Personalvermittler ihre Namen nicht in der Zeitung lesen möchten – «ganz einfach darum, weil es möglich ist, die Gesuche liegen zu lassen und einen zu benachteiligen», wie einer sagt. Tatsache sei, dass die Branche nun am Gängelband der Arbeitsvermittlungszentren sei. In ein paar Jahren werde der Staat das Business der Privaten übernommen haben, prophezeit er.

Unklarheit über Art der Kontrollen

Der administrative Aufwand wird gross, wie selbst Alessandro Tani einräumt. Ein Beispiel aus der Praxis: Benötigt eine Baufirma für ihr Grossprojekt ad hoc zehn Schaler, dann mandatiert das Unternehmen gleich mehrere Personalverleiher mit dem Auftrag, das Personal zu suchen. Beim RAV führt das zur Erfassung und Überprüfung jeder einzelnen Meldung: zehn Schaler-Stellen von zehn Temporärfirmen ergeben 100 Stellenüberprüfungen und Freigaben. «Es läuft nach Schema X, das will der Gesetzgeber so», sagt Tani.

Nicht gemeldet werden müssen interne Rochaden ab einer Anstellungsdauer von sechs Monaten oder wenn Familienangehörige ersten Grades angestellt werden. Auch ein Wirt, der notfallmässig Servicepersonal sucht, kann eine Person sofort ohne Meldung an das RAV einstellen – aber höchstens für 14 Tage. Dann muss er die Stelle offiziell nachmelden und neu ausschreiben. Es ist ihm aber freigestellt, ob er die ad hoc rekrutierte Person weiter beschäftigen will. Hier läge ein gewisses Missbrauchspotenzial: man könne den Sinn der Stellenmeldepflicht unterlaufen, wird eingeräumt. Auch, wenn Stellen unter der Hand vergeben werden.

Wie der Staat sein neues Regime kontrollieren will, ist nicht klar. «Die Kontrolle ist ein Thema, das wir erst aufgleisen», sagt Alessandro Tani. Man werde sicher Stelleninserate mit den Meldungen vergleichen. «Aber es geht uns nicht darum, Bussen zu generieren», sagt er. Dann denkt Tani auch an Stichproben bei Unternehmen. «Bei solchen Volumen können wir sicher keine flächendeckenden Kontrollen einführen.»

Im Fokus der Kontrolleure dürften sicher die 157 in der Region ansässigen Personalverleiher stehen. Diese sehen teilweise dunkle Wolken aufziehen: «In vier, fünf Jahren wird man feststellen, dass die Übung nichts gebracht hat. Dann wird die Schraube angezogen, und wir werden mit Kontrollen gepiesackt.»

Der politische Initiator dieses neuen Apparats ist der Solothurner Nationalrat Kurt Fluri (FDP).

