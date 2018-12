Die Jüngste im Anmarsch

Es ist Montag, 14:36 Uhr. Die Liestaler SP- und Juso-Politikerin Samira Marti, die noch nie in einem Parlament gesessen ist, steht jetzt neben dem Zürcher SP-Kollegen Daniel Frei im Nationalratssaal in Bern. Dann werden die beiden gefragt, ob sie die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes zu erfüllen gedenken. «Ich gelobe es», sind die Worte, die sie auswendig zitieren musste.

Applaus. Fotos. Blumenstrauss. Umarmung. Dann geht Samira Marti an ihren neuen Platz mitten im Kuchen in ihrer Fraktion zwischen der Bernerin Flavia Wasserfallen, seit fünf Monaten im Parlament und Ada Marra aus der Waadt, die seit 2007 Parlamentserfahrung sammelt. Wo der Sitzplatz ist, den sie von der Grande Dame der SP-Wirtschaftspolitik, Susanne Leutenegger-Oberholzer erbt, hat sie eine Stunde vor der Zugabfahrt in Liestal erfahren. (Basler Zeitung)