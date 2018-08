Die Party endete mit einem Knall

Es war ein harter Tag für die Angehörigen eines verstorbenen Unfallopfers. Sie wollten gestern im Gerichtssaal Antworten erhalten. Warum musste Markus Burri* im Juli 2016 sterben? Sie wollten es von Niklas Sprunger* hören, einem der besten Freunde des 26-Jährigen. Der junge Mann, dessen Hobby sein Auto war, sass an jenem schicksalhaften Tag am Steuer seines AMG-Mercedes, Burri war Beifahrer. Als der Sportwagen sich auf der kurvigen Strasse zwischen Gelterkinden und Rünenberg überschlug, blieb der Fahrer unverletzt. Burri hingegen starb einige Tage später im Spital.

Sprunger hat seither den Hinterbliebenen nicht mehr in die Augen blicken können. Er habe sich bis heute davor gedrückt. «Das ist eigentlich unentschuldbar», sagte der heute 29-jährige Baselbieter unter Tränen vor dem Strafgericht. Auch sein Leben hatte sich damals schlagartig geändert. Er verlor einen guten Freund und in der Folge auch einen grossen Teil seines Freundeskreises. War danach in psychologischer Behandlung. Und ist es noch heute.

Das Schluchzen der Angehörigen

Sprunger rang förmlich nach Worten – und traf nicht immer die richtigen. «Das Leben geht weiter», sagte er etwas unbedacht, als er von Gerichtspräsident Beat Schmidli gefragt wurde, wie es ihm mittlerweile gehe. Diese Antwort quittierten Burris Angehörige mit unüberhörbarem Schluchzen.

Dem Baumaschinenführer wurde von der Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung vorgeworfen. Der 29-Jährige hat nichts bestritten, war immer kooperativ – soweit er sich selbst überhaupt an die Details des verheerenden Unfalls erinnern konnte.

Die Fakten stammten denn auch vor allem von einem Gutachten, mit dem der Unfallhergang rekonstruiert wurde. Demnach hat Sprunger in einer Linkskurve auf der Rünenbergerstrasse nach einem plötzlichen Lenkmanöver nach links die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Mercedes driftete durch die Kurve und geriet in die Böschung am Waldrand. Danach knallte das Fahrzeug in einen Randleitpfosten, wurde nach links in die Wiese geschleudert und hob ab. In der Luft drehte sich der Mercedes um die Längsachse und landete auf dem Dach. Dieses wurde auf der Beifahrerseite durch die Wucht des Aufpralls eingedrückt und hat Beifahrer Burri eingeklemmt.

«Scheiaweia» vor dem Tod

Der Gutachter rekonstruierte eine Ausgangsgeschwindigkeit von 95 bis 105 Stundenkilometern. Sprunger selbst sagte in der ersten Einvernahme noch am Unfalltag, dass er etwa mit Tempo 90 unterwegs gewesen sei. Der Gutachter stellte später fest, dass die Unfallstelle mit dem erlaubten Tempo 80 «ohne Weiteres durchfahren werden kann». Er hatte dies mit einem VW Touran ausprobiert. Als Grenzgeschwindigkeit gab er für die Kurve etwas über 100 Stundenkilometer an. Unklar, wenn auch unbedeutend, blieb, ob dies für den VW galt oder auch für den AMG-Mercedes.

Sprunger sagte, er sei einen Moment unaufmerksam gewesen, habe zu seinem Freund geschaut anstatt auf die Strasse. Die beiden waren zuvor an der Geburtstagsfeier eines Freundes und hatten beschlossen, noch eine kurze Spritztour zu machen und in Rünenberg etwas trinken zu gehen. Sie hatten es im Auto lustig, aus den Lautsprechern dröhnte Musik. Es war etwas «Scheiaweia», sagte Sprunger. Als sein Blick in jener Unfallnacht wieder zur Strasse ging, sei er erschrocken, versuchte noch zu retten, was nicht mehr zu retten war. Die Party endete mit einem grossen Knall und einem fürchterlichen Kater. Der Alkohol war daran aber nicht schuld: Der Unfallfahrer war nüchtern.

Nur eine bedingte Geldstrafe

Sprunger sei kein Raser, warf sein Anwalt Peter Nedwed ein. «Die Geschwindigkeit war unbestritten zu hoch, aber nicht jenseits von gut und böse.» Der Baselbieter wurde allerdings 2012 wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung schon einmal verurteilt.

Schmidli fiel es am Ende sichtbar schwer, das Urteil des Gerichts dem untröstlichen Angeklagten und den schluchzenden Angehörigen zu begründen. Eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 110 Franken befand er als angemessene Sanktion für diesen tragischen Unfall. Die Staatsanwaltschaft hatte eine bedingte Freiheitsstrafe von 10 Monaten gefordert.

Stark zu Sprungers Gunsten hatte das Gericht die Tatsache gewertet, dass er selbst sehr unter den Folgen des Unfall leidet. Eine Freiheitsstrafe sei nicht nötig. Dafür gebe es keine «spezialpräventiven Gründe», sagt er in der nüchternen Sprache der Juristen. Hinten im Saal wurde das Weinen der Hinterbliebenen lauter – es wirkte wie ein Protest mit Tränen.

Sprunger hat seinen Führerschein nach einem Jahr vorzeitiger und freiwilliger Abgabe inzwischen wieder zurück und ist mit dem Mercedes GLK seines Vaters sowie mit Radladern und Baggern auf der Baustelle unterwegs. Autos möge er zwar immer noch. Allerdings habe sich diese Liebe längst deutlich abgekühlt.

* Namen geändert (Basler Zeitung)