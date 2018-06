Drei Gesuchte wurden gefunden

Eine Frau und zwei Männer konnten am Donnerstagabend an der Wartenbergstrasse in Pratteln kontrolliert und festgenommen werden. Wie erste Abklärungen ergeben haben, war einer der Männer (Alter: 38 Jahre) wegen des Verdachts des mehrfach begangenen Einbruchdiebstahls von einem anderen Kanton polizeilich zur Festnahme ausgeschrieben. Er befindet sich inzwischen in Gewahrsam der dortigen Behörden. Der zweite Mann (Alter: 34 Jahre) wurde ebenfalls polizeilich gesucht, um in einem anderen Kanton den Strafvollzug anzutreten. Auch er wurde in den zuständigen Kanton überstellt und befindet sich dort in Haft. Die Frau wurde wegen eines Strassenverkehrsdelikts gesucht und befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuss.

Polizei und Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft haben die Ermittlungen aufgenommen und klären ab, ob der 34-jährige Mann möglicherweise ebenfalls Einbrüche begangen hat.